فيديو يكشف كيف انهار جسر كبير في مدينة بالتيمور الأميركية إثر اصطدام سفينة به

انهار جسر مروري كبير في وقت مبكر الثلاثاء في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات، جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا.

وتبحث طواقم الإسعاف عن ستة أشخاص على الأقلّ في المياه في موقع الحادث، مستعينة بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.

ومن بين الضحايا المحتملين، عمّال كانوا يعملون على الجسر الذي يعلو مصبّ نهر باتابسكو.

وقال جيمس والاس رئيس خدمة الإسعاف في المدينة إن "مسبارنا الصوتي رصد وجود سيارات تغمرها المياه"، موضحا "لم أحصل بعد على العدد المحدّد".

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn