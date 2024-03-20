خلال أسبوع.. مقتل 100 من العاملين في مجال تقديم المساعدات في غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء ، مقتل أكثر من 100 من العاملين في مجال تقديم المساعدات في ثماني مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أسبوع.

وقال المكتب ، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" على منصة "إكس" اليوم ، إن "مجازر الاحتلال بحق العاملين في المساعدات محاولة لنشر الفوضى والفلتان الأمني بالقطاع".

وأضاف أن "مجازر الاحتلال بحق العاملين في مجال المساعدات هدفها تكريس سياسة التجويع".