بلينكن: 100% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ" مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في الفلبين حيث يجري زيارة رسمية "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".

وتأتي تصريحات بلينكن عشية زيارة له إلى الشرق الأوسط، تشمل هذه المرة السعودية ومصر، لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة الإثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي "كارثي" لنصف سكان القطاع ومن مجاعة "وشيكة".

ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن "الوقت يداهم".

وقال بلينكن مستندا إلى بيانات الأمم المتحدة إن 100 بالمئة من سكان غزة بحاجة إلى مساعدة إنسانية مقارنة ب80 بالمئة في السودان و70 بالمئة في أفغانستان.

وعن دخول المساعدات، قال بلينكن إن "ذلك يؤكد فحسب على أهمية وضرورة أن يكون ذلك الأولوية".

وأضاف "نحتاج للمزيد ولأن يكون ذلك مستداما، ونريد أن يكون ذلك أولوية إذا أردنا الاستجابة بفاعلية لاحتياجات السكان".

ويزور بلينكن مانيلا في إطار جولة آسيوية قصيرة تهدف إلى تعزيز الدعم الأميركي للحلفاء الإقليميين في مواجهة الصين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني سُئل بلينكن عن الإجراءات التي يتخذها أمام عدم تمكن الصحافيين الأجانب من دخول غزة.

وقال "من الواضح أن هناك اعتبارات أمنية كبيرة في منطقة حرب نشطة وينبغي أخذها في الاعتبار".

وأضاف "لكننا نؤيد بقوة المبدأ الأساسي المتمثل بوصول الصحافيين".