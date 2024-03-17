رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا بد من وقف إطلاق النار سريعا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

وأضافت للصحافيين عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة "غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك".

وأردفت "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".