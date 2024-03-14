رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ــ خلال اتصال هاتفي ــ التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك .. سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على البلدين وشعبيهما.

من جهة أخرى أعرب سموه عن تمنياته السلامة لإندونيسيا وشعبها إثر الفيضانات التي شهدتها جزيرة سومطرة الإندونيسية مؤخراً داعياً المولى عز وجل أن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه.

وشكر الرئيس الإندونيسي صاحب السمو رئيس الدولة.. معرباً عن تقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه إندونيسيا وشعبها مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.