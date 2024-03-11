السعودية.. سقوط جسر مشاة في خميس مشيط.. والبلدية تكشف تفاصيل الحادث

شهدت محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بالسعودية، اليوم الاثنين، حادث سقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان، وذلك بعد اصطدام معدة نقل ثقيلة بشكل مخالف لأنظمة المرور، وبارتفاع يتعدى الحد المسموح به ، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الجسر دون تسجيل إصابات بشرية.

وأصدرت بلدية خميس مشيط، بيانا اليوم، كشفت خلاله تفاصيل حادث سقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان.

وقالت خلال البيان، إن الجسر تعرض للسقوط بعد اصطدام معدة نقل ثقيلة محملة بـ(بوكلين) بشكل مخالف لأنظمة المرور وبارتفاع يتعدى الحد المسموح به (5.5 م)، ما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الجسر دون وجود إصابات بشرية.

وأشارت إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري، حيث تم رفع الأنقاض وإزالة الجسر القائم بالكامل لتأثره بالاصطدام.

