زيلينسكي يصل إلى اسطنبول ويجري محادثات مع أردوغان

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول حيث عقد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة.

وكانت القضية الأساسية فى المحادثات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سنتين. وأيضا تناولت خطة سلام مزمعة في سويسرا وأمن الشحن في البحر الأسود والإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين.

ويشمل جدول زيارة زيلينسكي زيارة حوض سفن يتم به بناء فرقاطتين للبحرية الأوكرانية. ومن بين الفرقاطتين سفينة "هتمان إيفان مازيبا" الرئيسة الجديدة، التي من المقرر أن ينتهي العمل لها العام الجاري. كما من المقرر أن يلتقي بممثلين لصناعة الدفاع التركية.

وتعتزم أنقرة أيضا مناقشة استمرار اتفاق حبوب البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، والذي بموجبه قدمت روسيا ضمانات أمنية لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.