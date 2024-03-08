"الأونروا": الوضع كارثي في غزة ولم يسبق له مثيل في أزمة سابقة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الجمعة، عن أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يسبق له مثيل في أي أزمة سابقة.

وقال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، في بيان له ، "نحن نواجه مأساة لا تتعلق بالغذاء فقط ولكن الأمر يتجاوز كل الأوصاف ولم نر له مثيل في أي أزمة سابقة".

وأضاف بأنه يجب السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية خاصة وأن عمليات الإنزال الجوي لا تكفي السكان المحليين، خاصة أولئك الذين يعيشون في مدينة غزة وشمال القطاع.

ونوه إلى أن السكان يعانون من عمليات تجويع متعمدة كان "بالإمكان تفاديها ولكن لا توجد رغبة سياسية للعمل على إنهاء ذلك".

وشدد على أن قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة حقيقة، مشيرا إلى أن عددا من الأطفال يموتون بسبب الجوع والعطش.