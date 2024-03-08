"طيور الخير" تحلق في سماء غزة للمرة الخامسة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الخامسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط الخامسة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية و الطبية على شمال غزة ، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 231 طناً من المساعدات الإنسانية و الإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن "عملية الفارس الشهم / 3" التى وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أجل التخفيف من معاناة سكان غزة.

وبلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لقيادة العمليات المشتركة 179 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت 16121 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك المتواصل لدعم سكان قطاع غزة، وتقديم المساعدات العاجلة لهم في مختلف مناطق القطاع. كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.