أميركا تعلن انضمام السويد للناتو

أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، انضمام السويد لحلف شمال الأطلسى (الناتو) لتصبح بذلك العضو الثاني والثلاثين في التحالف العسكري الغربي.

وجاء في إعلان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن "بروتوكول حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام مملكة السويد" دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

ويعني انضمام السويد للحلف، التزام أعضائه- وبينهم الولايات المتحدة - بالدفاع عن البلاد حال تعرضها لهجوم، والعكس صحيح.

وتحمل السويد معها إلى الحلف صناعة عسكرية واسعة توفر بالفعل إمدادات لعدد من الدول الأعضاء.

يُذكر أن السويد وفنلندا قدمتا طلبي انضمام للناتو في مايو 2022، في أعقاب انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من نفس العام. وأصبحت فنلندا عضوا في الحلف في أبريل 2023.