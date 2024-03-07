الإمارات ومصر تواصلان إسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية في شمال قطاع غزة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ رابع عملية إسقاط بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ العملية الجوية طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات بحمولة 53 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 169 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن "عملية الفارس الشهم 3" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أجل التخفيف من معاناة سكان غزة.

تجسد "طيور الخير " التي تستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي - المصري المشترك المتواصل لدعم سكان قطاع غزة، وتقديم المساعدات العاجلة لهم في مختلف مناطق القطاع.