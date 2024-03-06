ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري

فاز دونالد ترامب في 14 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا، لكنّه خسر في ولاية واحدة، حيث حقّقت نيكي هايلي مفاجأة بفوزها في ولاية في فيرمونت.

وأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة لافتة إلى البيت الابيض بعدما أطاح به الديموقراطي جو بايدن العام 2020، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15 المعنية بانتخابات الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وذكرت محطات التلفزيون الأميركية أن ترامب فاز في ولايات الاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا ويوتا.

وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بأنها "رائعة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وتمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها رفضت حتى الآن الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 14 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسن بالمر في جزر ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي.

وحذر بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية من أن ترامب "مصمم على تدمير ديموقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار حزمة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات ... وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.