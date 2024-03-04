ملك النرويج يحتاج إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل دائم

أعلنت العائلة الملكية في النرويج اليوم الاثنين أن الملك هارالد الخامس سيحصل على جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل الدائم.

وأصيب هارالد / 87 عاما/ بعدوى أثناء قضاء عطلة في ماليزيا ونقل على أثرها إلى مستشفى هناك الأسبوع الماضي. وعاد الملك اليوم الاثنين إلى النرويج على متن طائرة خاصة.

ووفقا لمسؤولين في أوسلو، تم تثبث جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت للملك قبل الرحلة، قال طبيبه إنه سيجعل عودة الملك آمنة أكثر .

ويوجد هارالد الآن في مستشفى في أوسلو. وافادت تقارير أنه يتعافى من عدوى، إلا أن معدل ضربات قبله لا يزال بطيئا، لذلك فإنه من الضروري تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل دائم.