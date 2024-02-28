الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تسعى لتصفية قضية اللاجئين من خلال حملتها على "الأونروا"

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الأربعاء، إسرائيل بمحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال شن حملة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال عباس خلال لقائه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في مقر الرئاسة "أن الأونروا تلعب دورا مهما في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة"، منوها إلى أنه يجب "عدم المساس بها".

وأضاف "من المهم أن تستمر الدول المانحة في تمويل الأونروا من أجل ضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين خاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية والرعاية الإنسانية، سواء داخل فلسطين، أو في دول الشتات".

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا وغيرهم علقوا تمويلهم للأونروا عقب اتهام إسرائيل للمنظمة الأممية بتوظيف أشخاص متورطين بهجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته حماس.

وطالب عباس تلك الدول بالتراجع عن تعليق دعمهم، معتبرا بذلك أنها تفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين.

وقال "إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتطبيق القرار 194 وبعودة اللاجئين".