الرئيس الأوكراني يصل السعودية لبحث الجهود الدولية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

وصل إلى الرياض مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المتوقع أن تركز مباحثات الجانبين السعودي الأوكراني حول الجهود الدولية نحو الوصول لاتفاق ينهي الحرب الروسية-الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الحرب إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والاقتصاد والزراعة.

وأكد الرئيس الأوكراني في وقت سابق أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في عدة مناسبات حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.