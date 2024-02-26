زيلينسكي: أوكرانيا لم تحصل سوى على ثلث قذائف المدفعية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن سوى ثلث ذخيرة المدفعية التي تعهد بتقديمها لبلاده.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي قوله اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف إن أوكرانيا تسلمت 30% فقط من مليون قذيفة مدفعية كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها بحلول مارس. وتهدف الخطة الحالية للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هذا الهدف بنهاية العام.

ومع دخول الحرب الروسية عامها الثالث، تتطلع السلطات الأوكرانية إلى الحصول على أسلحة حيوية مع توقف حزمة المساعدات العسكرية الأميركية في الكونغرس، مما تسبب في حدوث نقص في الذخيرة لدى القوات الأوكرانية.

ويبدو أن تقدير زيلينسكي يختلف عن الأرقام التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفي حديث للصحافيين بجانب الرئس الأوكراني أمس الأحد، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سلم بالفعل لأوكرانيا أكثر من نصف مليون قذيفة.