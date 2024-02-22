بوتين ساخرا: وصف بايدن لي "بالمجنون" يفسر تفضيل الكرملين له على ترامب

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وصفه "بالمجنون" بسبب تصريحاته الأسبوع الماضي التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة وليس دونالد ترامب.

وأضاف بوتين أن تصريح بايدن يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي بابتسامة خفيفة "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو، فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن "وقحة"، أجاب بوتين بالموافقة.

وتابع بوتين "لقد سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها، وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن".

واعتبر الكرملين في وقت سابق اليوم الخميس أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس يحط من قدر الولايات المتحدة.

وقال بوتين في وقت سابق من الشهر إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن "أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".