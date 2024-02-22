بايدن يفضل منزله الخاص في ديلاور عن البيت الأبيض

أمضى جو بايدن أكثر من 20% من وقته، منذ أن أصبح رئيساً، في منزله بولاية ديلاوير بدلاً من البيت الأبيض. وأمضى بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضية في بيت العطلات الخاص به على شاطئ ريهوبوث، وعاد إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين.

ويقضى الرئيس الكثير من الوقت في منزله في ويلمنجتون، على بعد حوالي 90 ميلًا من البيت الأبيض، منذ توليه مهامه في 20 يناير 2021.

ويشبه سفر بايدن إلى ولايته الأصلية سفر منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، دونالد ترامب، الذي أمضى قدرا كبيرا من الوقت بعيدا عن البيت الأبيض خلال السنوات الأربع التي قضاها كرئيس، مفضلا منزله في فلوريدا.

وفقًا لبحث أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، بمجرد الإقامة في كامب ديفيد، يتم أخذ السفر بعيدا والعطلات في الاعتبار، وقد أمضى بايدن كل أو جزء من 408 أيام بعيدًا عن البيت الأبيض منذ أن أصبح القائد الأعلى.

وكلما تحرك الرئيس، فهي عملية تشمل الطائرات والمروحيات والموظفين والوثائق السرية للغاية. وفي بعض الأحيان يكون موظفو بايدن في البيت الأبيض غير متأكدين من المكان الذي سيقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع، وغالبًا ما يتم اتخاذ القرارات في وقت متأخر من الأسبوع.

وبايدن، المعروف باسم "أمتراك جو"، خلال 36 عامًا كسيناتور، بسبب قراره ركوب قطارات شركة "أمتراك" إلى منزله في ويلمنجتون، كل مساء، ليس الرئيس الوحيد الذي فعل ذلك. وأمضى ترامب 291 يوما من سنواته الثلاث الأولى في منصبه بعيدا عن البيت الأبيض، بينما غاب باراك أوباما لمدة 135 يوما.

ويبدو أن أوباما وجد واشنطن أكثر ملاءمة للعيش، ومنذ أن ترك الرئاسة اشترى منزلاً في العاصمة على بعد حوالي ميل ونصف من عنوانه السابق في 1600 شارع بنسلفانيا- مقر إقامة الرئيس.