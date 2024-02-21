الأمم المتحدة: انهيار الأمن يفاقم أزمة توزيع المساعدات في غزة

أظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين أن تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر توقف تقريبا في الأسبوعين الماضيين وأن انهيار الأمن في القطاع فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع.

ومنذ التاسع من فبراير تظهر الأرقام اليومية انخفاضا حادا في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتحول معظمهم إلى نازحين مستويات مختلفة من أزمة الجوع.

كانت غزة قبل تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعتمد على دخول 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا. وحتى في أثناء القتال العنيف في يناير ، استطاعت نحو 200 شاحنة مساعدات العبور إلى القطاع في معظم الأيام.

لكن وفقا لأرقام الأمم المتحدة انخفض المتوسط ​​اليومي في الفترة من التاسع حتى 20 فبراير إلى 57 شاحنة فقط. وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور. ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 فبراير .

وعمليات التسليم عبر معبر رفح بين مصر وغزة متوقفة بشكل شبه كامل. وفي حين أن المزيد من الشاحنات تصل من حين لآخر عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، فإن كثيرا ما يتم تعطيلها من محتجين إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم. وتم إغلاق المعبر خلال الفترتين من الثامن إلى العاشر من فبراير ومن 15 إلى 17 منه.

وتفحص إسرائيل جميع الشاحنات التي تدخل غزة من المعبرين، وتحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تراجع تسليم المساعدات، وتقول إنها مستعدة لتسريع تخليص هذه المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن توزيع المساعدات داخل غزة صار أصعب بسبب انهيار الأمن داخل القطاع حيث يعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة. وتحتل قوات من الجيش الإسرائيلي الآن معظم أنحاء غزة وهي مسؤولة عن المرور الآمن لقوافل المساعدات عبر المناطق التي تسيطر عليها.

وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية تيسير العمليات الإنسانية داخل غزة. إن تراكم المساعدات عند المعبر دليل على غياب عوامل التمكين وسط الاحتياجات الهائلة".

وأضافت "لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني استلام الإمدادات بشكل منتظم من نقاط العبور بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار القانون والنظام... وعلى الرغم من ذلك، فإن زملاءنا يخوضون مخاطر كبيرة من أجل الاستمرار في توصيل الإمدادات الإنسانية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة".