الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودعات أسلحة في جنوب لبنان

قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن القوات قصفت مستودعات أسلحة بالقرب من صيدا في جنوب لبنان ردا على هجوم شنته جماعة حزب الله اللبنانية بطائرة مسيرة على إسرائيل.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون "حددنا موقع طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب طبريا، والتي عبرت اليوم على ما يبدو وتحطمت قرب طبريا. هاجمنا مستودعات أسلحة قرب صيدا ردا على هذا الفعل".