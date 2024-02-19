الداخلية المصرية : ضبط المتهمين بقتل مسؤول يمني بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية،اليوم الإثنين، عن ضبط المتهمين بقتل مسؤول يمني الجنسية بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 فبراير الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة".

ووفقا للبيان، تمكنت السلطات من ضبط أربعة أشخاص، رجلين (29 و19 عاما) من محافظة الجيزة وسيدتين (22 و17 عاما) من محافظة القاهرة، أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره،وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت السفارة اليمنية في مصر قد أفادت بمقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي بالعاصمة القاهرة.