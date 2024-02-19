أرملة نافالني تتهم بوتين بقتل زوجها وتتعهد مواصلة نضاله

اتهمت يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ب"قتل" زوجها متعهدة مواصلة "عمله" في مقطع مصور نشر الاثنين.

وقالت في الشريط الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي".

وأضافت "بذلك، أراد (بوتين) قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

وأكدت أن نافالني خلال سجنه "تعرض لسوء المعاملة وعُزل عن العالم لكنه لم يوقف" نضاله.

وأضافت نافالنايا "عجزوا عن تحطيم زوجي لذا قتله بوتين".

ووعدت بالكشف عن هوية "الذي نفذ هذه الجريمة" وفي أي ظروف.

وشددت "سأواصل عمل أليكسي نافالني. سأواصل ذلك من أجل بلادنا، معكم. أدعوكم جميعا الى الوقوف الى جانبي ... ليس مخجلا أن نفعل القليل، بل من المخزي ألا نفعل شيئا، من المخزي أن ندع أنفسنا نخاف".

ومضت تقول "يجب أن نوحد صفوفنا لنوجه ضربة مشتركة لبوتين ولاصدقائه والقتلة الذين يريدون شل بلادنا".

ومضت تقول وقد اغرورقت عيناها بالدموع، "يجب أن نوحد صفوفنا لنوجه ضربة مشتركة لبوتين ولاصدقائه والقتلة الذين يريدون شل بلادنا".

ومن المقرر أن تلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.