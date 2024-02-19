سفينة شحن مملوكة أميركيًا تتعرض لـ"هجوم صاروخي" قبالة اليمن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الاثنين أن سفينة شحن مملوكة أميركيًا أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وقالت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أميركيًا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى إنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".

وكانت شركة الأمن الخاصة بالسفينة روبيمار قد قالت لرويترز اليوم الاثنين إن أضرارا لحقت بسفينة الشحن التي ترفع علم بليز بعد إطلاق صاروخين عليها من اليمن غير أن الطاقم تمكن من إخلائها.

وذكر متحدث باسم شركة الأمن البحري (إل.إس.إس-إس.إيه.بي.يو) إن الصاروخين أصابا مؤخرة السفينة ولم يكن على متنها أي شيء قابل للاشتعال.