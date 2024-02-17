الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الانهيار الأرضي

عبرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في مقاطعة دافاو دي أورو، جنوبي البلاد، وتسبب في مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.