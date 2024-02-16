العقوبات الأميركية على الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر تدخل حيز التنفيذ

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج الجماعة اليمنية على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.