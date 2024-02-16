ماكرون للمرة الأولى: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى الجمعة خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله إن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، داعيا إلى "اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها" في هذا المجال.

إلا انه خطا خطوة دبلوماسية إضافية الجمعة مؤكدا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

وأضاف "ندين بذلك للفلسطينيين الذين تم تجاهل تطلعاتهم فترة طويلة جدا. ندين بذلك للإسرائيليين الذين شهدوا أكبر مناهضة للسامية . وندين بذلك للمنطقة التي تطمح إلى الافلات من مروجي الفوضى والانتقام".

وخلال اللقاء أيضا حذر ماكرون من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة وشكل منعطفا" في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر.

وأكد أن "الأولوية المطلقة" تتمثل "في الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار".