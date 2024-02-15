لهذا السبب.. بوتين يفضل فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر سيكون أفضل نتيجة ممكنة لروسيا.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، نشر الكرملين مقتطفات منها الأربعاء، انتقد بوتين الحكومة الأميركية. وقال: "أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ".

والقوتان النوويتان الرئيستان على خلاف حول جميع القضايا الدولية تقريبا، ولكن قبل كل شيء بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ومع ذلك، رأى بوتين أن فوز بايدن سيكون أفضل.

وأضاف: "إنه أكثر خبرة وأكثر قابلية للتنبؤ. إنه سياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه الشعب الأميركي".

كما دافع بوتين /71 عاما/ عن بايدن / 81 عاما/ فيما يتعلق بالتكهنات بأنه لم يعد يتمتع بصحة جيدة بما يكفي لمزاولة مهام منصبه. وقال بوتين إنه في اجتماع قمة عقد في سويسرا في عام 2021 ، ترددت شائعات بالفعل بأن بايدن لم يعد لائقا.

وتابع: "لم أر شيئا من هذا القبيل".

وتتعارض تصريحات بوتين مع سياسة روسيا في السنوات الأخيرة التي فضلت سلف بايدن، دونالد ترامب. ويفتخر ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات نوفمبر، بعلاقته الجيدة المزعومة مع بوتين.