بابا الفاتيكان يعلن لأول مرة قداسة امرأة من الأرجنتين

أعلن البابا فرنسيس اليوم الأحد قداسة امرأة من بلده الأرجنتين للمرة الأولى في حدث حضره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي كان ينتقد في السابق البابا علنا.

وترأس البابا قداسا احتفاليا في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان أعلن خلاله الطوباوية الأرجنتينية ماريا أنتونيا دي باز إي فيجيروا، المعروفة باسم "الأم أنتولا" قديسة، وهي امرأة عاشت في القرن الثامن عشر تخلت عن ثروات عائلتها وكرست نفسها للأعمال الخيرية.

وجلس ميلي في الصف الأمامي في القداس. وبعد انتهائه، تبادل أطراف الحديث قليلا مع البابا فرنسيس وتصافحا وتعانقا. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مع فرنسيس غدا الاثنين.

وقال ميلي في مقابلة مع راديو ميتري أمس السبت إن البابا "هو أهم مواطن أرجنتيني في التاريخ".

وأضاف أنه يتطلع إلى "حوار مثمر للغاية" مع فرنسيس ويأمل أن تكون صحة البابا (87 عاما) جيدة بما يكفي للقيام برحلته المزمعة إلى الأرجنتين.