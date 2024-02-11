قرقاش: لن يثنينا عمل غادر عن مكافحة التطرف والإرهاب

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش،على مواصلة دولة الإمارات لرسالة الأمن والأمان، ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته .. ولن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، وسنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".