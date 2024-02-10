قتلى و"سيل من النيران" جراء ضربات روسية في خاركيف الأوكرانية

قُتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، وتسببت بـ"سيل من النيران" في شارع وتدمير أكثر من عشرة منازل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة على تلغرام إن " الروس يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وسيحصل ذلك، ويجب ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الجرائم من العقاب".

وأفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف بأنّ مسيّرات من طراز شاهد "أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً"، مضيفاً أنّ الحريق امتد على مساحة كبيرة ودفع الى إجلاء حوالى خمسين شخصاً.

وقُتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في السابعة والآخر في الرابعة، إضافة الى رضيع يبلغ نحو ستة أشهر، بحسب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

واوضح سيرغي بولفينوف، وهو مسؤول في شرطة خاركيف "كانت عائلة متواجدة في أحد المنازل، مكونة من خمسة أفراد. الوالدان وأطفالهما الثلاثة. ماتوا جميعاً، احترقوا أحياء. وفي مبنى آخر كان رجل مشلول ترعاه زوجته. ماتا أيضاً حرقاً".

وأشار الى أن حوالى 3800 طن من الوقود كانت مخزنة في المحطة.

وأضاف بولفينوف "تحول الشارع بأكمله إلى كتلة جهنمية منصهرة. اختلط الوقود بالثلج وبدأ بالاشتعال وامتدت النيران إلى المنازل الواقعة على طرفي الشارع".

وأعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن سخطه على تلغرام بالقول إن "غضبنا كبير. دفع هؤلاء الناس الثمن".

ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في خاركيف وفي مدينة فيليكي بورلوك الواقعة إلى الشرق.

وقال حاكم منطقة خاركيف إنّ الضربات طالت مناطق مدنية في المدينتين.