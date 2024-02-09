الأونروا تحذر من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجمعة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.

وطلب رئيٍس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة من الجيش وضع خطة لـ"إجلاء" المدنيين من رفح حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء طلب من مسؤولين عسكريين "تقديم خطة مركبة لإجلاء السكان في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.

والجمعة، أكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني أن الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد.

وتشهد رفح الآن اكتظاظا مع أكثر من 1,2 مليون شخص أي نصف سكان قطاع غزة. وينام الناس في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة، في ظل ندرة للمياه والطعام.

وقال لازاريني للصحافيين في القدس أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا" إلى مزيد من "المأساة".

وأضاف "هناك شعور بالقلق والذعر المتزايد في رفح. ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح".

وبحسب لازاريني، وقعت غارات جوية قرب مقر للأونروا في رفح الخميس ما ادى إلى مزيد من التوتر والخوف لدى المدنيين.

وأضاف "لا أعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الاجواء العالية المخاطر".

يأتي ذلك فيما دانت الرئاسة الفلسطينية الجمعة بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح" جنوب قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان أن هذا "يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".