دهم مكاتب هواوي في فرنسا للاشتباه بممارستها سلوكا غير لائق

أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس أنه جرت دهم مكاتب شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات هذا الأسبوع في فرنسا للاشتباه بممارستها سلوكا غير لائق.

وقال المصدر إن دهم الثلاثاء أتت في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة المالية الفرنسية.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل أخرى عن التحقيق الذي يطال الشركة التي تقع مكاتبها الفرنسية في بولوني-بيانكور، خارج باريس.

والسلوك غير اللائق يشمل جرائم مثل الفساد واستغلال النفوذ.

افتتحت هواوي مكاتبها في فرنسا عام 2003، وهي الآن تدير ستة مراكز أبحاث ومركز تصميم عالمي في البلاد.

وتقوم شركة الاتصالات الصينية العملاقة حاليا ببناء مصنع في الألزاس شمال شرق فرنسا هو الأول خارج الصين لإنتاج معدات لشبكات الاتصالات وخصوصا الجيل الخامس.

وتستحوذ هواوي على نحو 20 في المئة من سوق الاتصالات في فرنسا.