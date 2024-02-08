العراق يتهم "التحالف الدولي" بالتحول إلى عامل عدم استقرار لأراضيه

اتهم العراق اليوم (الخميس) التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، بـ"التحول إلى عامل عدم استقرار، وذلك غداة ضربة أميركية لموقع في العاصمة بغداد أدّت إلى سقوط قيادي كبير في فصيل كتائب "حزب الله".

وقال يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان: "إن القوات الأميركية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي".

وأضاف "رسول": "إن الولايات المتحدة أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد. بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".

وتابع: "إن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات".

وذكر أن الضربة الأميركية تمثل تهديداً للسلم الأهلي وخرقاً للسيادة العراقية.