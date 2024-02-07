لم يحدث أبدًا في تاريخ بريطانيا.. هل سيتنازل الملك تشارلز الثالث عن العرش؟ ومن سيخلفه؟

تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى بالسرطان. وقال قصر باكنغهام إن الملك البالغ من العمر 75 عاما سيؤجل العلاقات العامة لكنه سيواصل أداء واجباته العامة.

وتناقش وسائل الإعلام البريطانية بالفعل مدى خطورة مرض الملك، وهل سيتمكن تشارلز الثالث من مواصلة جميع شؤونه، ومن سيحل محله في حالة الوفاة، وما إذا كان الملوك المعاصرون قد تنازلوا عن العرش بسبب المرض.

مرض تشارلز الثالث

قال قصر باكنغهام إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان أثناء دخوله المستشفى مؤخرًا بسبب تضخم البروستاتا الحميد. ووفقا للبيانات الرسمية، بدأ الملك بالفعل العلاج.

وأضاف قصر باكنغهام: "لقد قرر جلالة الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يعزز ذلك الفهم العام لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم".

وسيواصل تشارلز الثالث التعامل مع الشؤون الحكومية والأوراق الرسمية أثناء علاجه في العيادات الخارجية.

وقال قصر باكنغهام إن الملك يأمل في العودة إلى النشاط العام الكامل في أقرب وقت ممكن.

وأصبح تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا العظمى بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، بعد 70 عاما من الحكم، حيث تم تتويج تشارلز الثالث في مايو 2023 في كنيسة وستمنستر.

هل سيتمكن الثالث من أداء واجباته؟

يشكك صحفيو "الغارديان" البريطانية في قدرة الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، على أداء عدد من الواجبات مع مثل هذا التشخيص.

ونشرت الصحيفة أن الملك "بدأ وظيفته الجديدة بعد عشر سنوات من السن القانوني لتقاعد معظم الرجال".

وفقًا للصحفيين، فإن تشخيص السرطان هو أكثر خطورة بكثير من إصابة تشارلز الثالث في ظهره وإبهامه المكسور.

وكتبت الصحيفة أن المرض اكتشف لدى الملك "في اللحظة التي اشتهر فيها وبدأت شعبيته تتزايد".

من سيتولى العرش بعد تشارلز الثالث؟

وفقًا لقانون خلافة العرش، بعد تشارلز الثالث، سيصبح ابنه الأكبر الأمير ويليام ملكًا.

وفي هذا السياق، أعربت إيلينا أنانييفا، رئيسة مركز الدراسات البريطانية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن شكها في أن العاهل سيتنازل عن العرش بسبب المرض. وتوضح أنانييفا قائلة: "لم تكن هناك مثل هذه الحالات على الإطلاق في تاريخ الملكية البريطانية".

في عام 2013، تم إدخال تعديلات على قانون خلافة العرش. على سبيل المثال، لم يعد الجنس يلعب دورًا في تحديد الملك التالي، وبالتالي، وفقا للقانون، بعد ويليام، سيتمكن أطفاله من كيت ميدلتون من المطالبة بالعرش: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

ويحتل الابن الثاني لملك بريطانيا العظمى، الأمير هاري، المركز الخامس فقط في قائمة الملوك المحتملين، يليه ابنه وابنته من ميغان ماركل.

ويعيش شقيق ويليام مع عائلته في الولايات المتحدة، حيث انتقلوا بعد التنحي عن الواجبات الملكية في يناير 2020.

في 31 مارس، استقال هاري وميغان رسميًا وفقدا ألقابهما كصاحبي السمو الملكي.

وبعد أن علم بمرض والده، قرر الأمير السفر إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالات الأنباء أن دوق ساسكس تحدث مع الملك بشأن تشخيصه وسيسافر إلى المملكة المتحدة لرؤيته في الأيام المقبلة.

أقل شعبية من والدته

وفقًا لاستطلاع إبسوس، تم تقييم أداء تشارلز الثالث كملك بشكل إيجابي من قبل 51% من المشاركين، وسلبيًا من قبل 9%. وفي كومنولث الدول التابعة للتاج البريطاني، توجد نسب متقاربة بشأن أداء الملك تقريبًا.

على سبيل المثال، في كندا بلغت نسبة تأييده 60%، في حين حصلت الملكة إليزابيث الثانية على 82%.

توقع البريطانيون نشاطًا غير معهود من تشارلز الثالث كملك، إلا أنه حتى الآن ظل الملك وفيا للتقاليد، حيث يؤدي الملك وظائف احتفالية بحتة.

وتذكرت الخبيرة أنانييفا حقيقة أخرى من سيرة الملك، والتي يمكن أن تؤثر على موقف رعاياه تجاهه: "إنهم في الحقيقة لا يحبونه كثيرًا. أولا، هو، بالطبع، ليس لديه الكاريزما. ثانيا، قصة الأميرة ديانا تطارده. كان لديهم زواج غير سعيد، والخيانة". وأشارت إلى أن هذا نوع من الميلودراما.

التنازل عن العرش

هناك أمثلة في التاريخ الحديث لملوك يتنازلون عن العرش بسبب مشاكل صحية.

على سبيل المثال، في يناير 2024، اتخذت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية مثل هذا القرار .

لقد حكمت لمدة 52 عامًا، ولكن بسبب عملية جراحية خطيرة في الظهر، تخلت عن العرش لابنها، ولي العهد الأمير فريدريك البالغ من العمر 55 عامًا.

ولسبب مماثل، تنازل ملك بلجيكا ألبرت البالغ من العمر 79 عامًا عن العرش في يوليو 2013، حيث قال حينها: "أدرك أن عمري وصحتي لم تعد تسمح لي بأداء واجباتي كما أريد". وأضاف "إن الأمير فيليب مستعد جيدًا ليصبح خليفتي".

وفي عام 2014، استقال الملك الإسباني خوان كارلوس الأول أيضًا.

وقال خوان كارلوس إن هذه الخطوة ضرورية «للتغلب على أخطاء الماضي وتصحيحها».

وبحسب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، فإن الملك تنازل عن العرش بسبب حالته الصحية التي كانت تتدهور بسرعة. وبحسب رئيس مجلس الوزراء، خضع الملك في السنوات الأخيرة من حكمه لعدة عمليات جراحية لمفصل الورك.