خلل تقني يحرم حاملة طائرات بريطانية من قيادة أكبر مناورات للناتو منذ الحرب الباردة

لن تبحر حاملة طائرات بريطانية كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة، بسبب خلل تقني.

وقالت البحرية الملكية البريطانية إن حاملة الطائرات كوين إليزابيث لن تبحر، يوم الأحد، كما كان مقررا.

ومن المقرر أن تبحر بدلا منها في المناورات، التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج، حاملة الطائرات برنس أوف ويلز".

وباستبعاد حاملة الطائرات "كوين إليزابيث، قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر كما اقترح وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، وسط تزايد الأعمال العدائية مع المتمردين الحوثيين، والذين يستهدفون سفن الشحن في البحر الذي يربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة.