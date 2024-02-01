قطر: حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الخميس إن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.

وأوضح ماجد الأنصاري "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات... لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس"، في إشارة إلى المحادثات التي استضافتها العاصمة الفرنسية الأحد وشارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر.