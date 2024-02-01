وزير الدفاع الأميركي: هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، إن الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وكرر أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها في الأردن والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين.

وأضاف أوستن:" سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجمات في الأردن، ولدينا القدرة على الرد عدة مرات".

وذكر وزير الدفاع الأميركي أن "محور المقاومة نفذ الهجوم الدامي في الأردن ومن غير الواضح مدى علم إيران به، ولكنهم يقومون بتدريب وتمويل هذه الجماعات".

وأكد أوستن أن "التطورات الأخيرة لا تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في سحب قواتها من العراق وسورية".

وتعليقا على أحدث بيان لميليشيا كتائب حزب الله قال أوستن إن "الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وشدد أوستن أنه و"منذ أكتوبر حاولت الجماعات الإرهابية المدعومة والممولة من إيران خلق المزيد من الاضطرابات، بما في ذلك قيام الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر"، داعيا "إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها باستهداف السفن".

وواصل أوستن قائلا: "سنواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا".

وأشار إلى الولايات المتحدة "على تواصل مع نظرائنا الإسرائيليين للتأكد من عدم التحول إلى حرب على جبهة أخرى"، مضيفا أن "هدفنا هو التأكد من أننا نحتوي الأزمة في غزة ونمنع التحول إلى صراع أوسع".

وقال أيضا "لا نرى صراعا شاملا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية".

وتاتي تصريحات أوستن بعد أيام من مقتل ثلاثة جنود أميركيين جراء استهداف قاعدة عسكرية في شمال شرق الأردن بطائرة مسيرة، أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

وهذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون في هجوم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.