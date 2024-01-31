العليمي يبحث مع كاميرون تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وخلال اللقاء وضع العليمي الوزير البريطاني"في صورة المستجدات اليمنية، بمافي ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج جهود السعودية، مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد"بحسب بيان صادر عن مكتب العليمي.

وتطرق العليمي إلى "الخلفيات الحقيقية لهجمات المليشيات الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الاساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني".

وحذر العليمي "من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة ، والأموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها على السلم العالمي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني" التزام بلاده القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات.

وأكد كاميرون "حرص بريطانيا على أمن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرج لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين"، وفق البيان.