محادثات في باريس بشأن غزة بمشاركة واشنطن والقاهرة وإسرائيل والدوحة

تجري في باريس الأحد محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر واسرائيل لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، وفق ما أفادت مصادر مقربة من المشاركين في هذه اللقاءات.

كما تجري الدول الأربع أيضا محادثات مع السلطات الفرنسية، بحسب المصادر نفسها، بهدف التقدم نحو اتفاق يتضمن هدنة في القتال وإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.

وذكر مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية أن مفاوضين أميركيين تردد أنهم يحرزون تقدما حول اتفاق محتمل، توقف بموجبه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة، لمدة شهرين ، مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، تم اختطافهم في هجوم السابع من أكتوبر، من قبل حماس.

غير أن مسؤولين إسرائيليين قللوا من التوقعات، حسب القناة الإسرائيلية الـ12.