"لا نريد مسرحيات" و"قرطة مافيات".. صراخ ومشادات كلامية في "النواب" اللبناني

اندلع سجال حاد بين عدد من النواب اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس النواب، حينما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.

وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، متحدثا عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.

في غضون ذلك، اعترض النائب قبلان قبلان (كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري) على الأمر، فقال إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوع آخر.

بدوره، تدخل النائب فراس حمدان فاعترض على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل (كتلة التنمية والتحرير) فقال: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب". عندها، حصل سجال بين الأخير وحمدان، فقال له: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات".

بدورها ردت النائب بولا يعقوبيان على النائب علي حسن خليل الذي وصف بعض النواب بالمافيات بالقول: "مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟".