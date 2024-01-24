كوريا الشمالية تطلق صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الاصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية اطلقت عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الاصفر الاربعاء، في احدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر من جانب الدولة المسلحة نوويا.

وعمدت بيونغ يانغ الى تسريع تجارب الاسلحة في العام الجديد، بما في ذلك تجارب ما اسمته "نظام الاسلحة النووية تحت الماء" وصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقالت هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات اطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الاصفر قرابة الساعة 07,00 اليوم".

واضافت "يتم تحليل المواصفات بالتفصيل من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والاميركية".

وعلى عكس الصواريخ البالستية فان تجارب الصواريخ العابرة للقارات ليست محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة الحالية على بيونغ يانغ.

تكون الصواريخ العابرة للقارات مدفوعة بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع اقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطورا، مما يجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة.

ويأتي الاطلاق الاخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات لـ10 ايام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية "في ضوء الاوضاع الامنية الخطيرة" مع كوريا الشمالية وتستمر حتى الخميس وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.

وقال قائد المناورات في بيان "سنحقق مهمتنا بالتسلل الى عمق اراضي العدو وتحييده بالكامل تحت اي ظرف من الظروف".

وبعد ساعات من اطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الاربعاء قال وزير الدفاع في سيؤول ان كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها اذا شنت الحرب.

وقال شين وون سيك "اذا اتخذ نظام كيم جونغ اون اسوأ خيار ببدء الحرب عليكم ان تصبحوا القوة غير المرئية التي تحمي كوريا الجنوبية و... تقضي على قيادة العدو في اقصر وقت ممكن وتنهي نظامهم".

وادلى شين بهذه التصريحات خلال زيارته لقاعدة جوية تشغل مقاتلات الشبح المتقدمة في الجنوب.

وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية ان الزعيم الكوري الشمالي كيم قال ايضا إن بيونغ يانغ لن تعترف بالحدود البحرية القائمة بين البلدين، اي خط الحدود الشمالي، ودعا إلى تغييرات دستورية تسمح لكوريا الشمالية "باحتلال" سيول في الحرب.

في سيؤول قال الرئيس يون سوك يول لحكومته إنه اذا قامت كوريا الشمالية المسلحة نوويا باستفزاز، فإن كوريا الجنوبية ستبادر "برد الصاع صاعين" مشيرا إلى "قدرات الرد الهائلة" لدى جيشه.

في الاجتماعات السياسية التي عقدتها بيونغ يانغ نهاية العام، هدد كيم بشن هجوم نووي على الجنوب ودعا إلى تعزيز الترسانة العسكرية لبلاده قبل النزاع المسلح الذي حذر من أنه قد "ينشب في أي وقت".