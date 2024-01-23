العاصفة إيشا تضرب مرافق النقل والطاقة في بريطانيا

تسببت العاصفة إيشا التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل في تعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل أمس. وكانت أسكتلندا هي الأكثر تأثراً، حيث أدت الرياح التي تجاوزت سرعتها 144 كيلومتراً في الساعة إلى إلغاء جميع خدمات القطارات. كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية من مطاري إدنبرة وغلاسغو. وتأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار جاتويك. وقالت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة إنها أعادت الكهرباء إلى معظم الأماكن التي انقطع عنها التيار في شرق وجنوب شرق إنجلترا، لكن يظل نحو 45 ألف منزل في أيرلندا الشمالية دون كهرباء.