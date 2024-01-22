التلفزيون الرسمي: جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه في مدينة كرمان

فتح جندي إيراني النار على زملائه الجنود اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، حيث قُتل 94 شخصًا في هجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود وفتح النار على الجنود الذين كانوا يستريحون. وأضافت أن الدافع لم يتضح على الفور وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق. لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومترا (515 ميلا) جنوب شرق العاصمة طهران.

وكانت كرمان مسرحا لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين.