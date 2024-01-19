هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 747 في ميامي بعد عطل في المحرك

قامت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "اطلس اير"الأميركية بهبوط اضطراري مساء الخميس في ميامي، بعد ان طرأ عطل على المحرك بعيد إقلاعها، حسبما أفادت الشركة لفرانس برس الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة أطلس إير في بيان إن الطائرة "حطت بامان بعد تعرضها لعطل في المحرك بعيد إقلاعها".

وأضاف أن "الطاقم اتبع كافة إجراءات السلامة المعتمدة وعاد بسلامة إلى مطار ميامي" موضحا أن شركة الطيران ستحقق في أسباب هذا الخلل.

وأكدت وكالة تنظيم الطيران المدني الأميركية الحادث الذي وقع على متن الطائرة المتجهة إلى بورتوريكو، وأعلنت أنها ستبدأ تحقيقات بشأنه.

من جهتها، أكدت شركة بوينغ "دعمها للشركة" وقالت إنها "ستتعاون في التحقيق في هذا الحادث".