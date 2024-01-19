مركبة وكالة الفضاء اليابانية غير المأهولة تهبط على سطح القمر

اعلنت وكالة الفضاء اليابانية في وقت مبكر من السبت بالتوقيت المحلي أن مركبتها الفضائية غير المأهولة هبطت على القمر، لكن الوكالة لا تزال تتحقق من وضعها. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي قريبا.

وهبطت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر على سطح القمر في نحو الساعة 12:20 صباحا بتوقيت طوكيو (1520 بتوقيت غرينتش).

تعتمد مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر- وهي مركبة فضائية خفيفة الوزن بحجم مركبة ركاب- على تقنية الهبوط الدقيق التي تعد بقدر أكبر من التحكم من أي هبوط سابق على القمر.

ذلك أن معظم المسبارات السابقة استخدمت مناطق هبوط يبلغ عرضها حوالي عشرة كيلومترات، غير أن المركبة اليابانية الذكية تهدف للهبوط في محيط يبلغ عرضه مائة متر فقط.

مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر هي ثمرة عقدين من العمل على التكنولوجيا الدقيقة من جانب منظمة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وفي حال نجاحها، ستصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

قالت (جاكسا) إن الهدف الرئيس للمهمة هو اختبار تقنية الهبوط الجديدة التي من شأنها أن تسمح لأي مهمة الى القمر بالهبوط حيث نريد، وليس حيث يسهل الهبوط.

تأتي المهمة بعد عشرة أيام فقط من فشل مهمة القمر التي أطلقتها شركة أميركية خاصة، عندما حدث تسرب للوقود في المركبة الفضائية بعد ساعات من الإطلاق.

كانت المركبة التي اطلق عليها مون سنايبر أو قناص الفضاء، انطلقت على متن صاروخ من طراز متسوبيشي إتش 2ايه في سبتمبر الماضي. ودارت في بادئ الأمر حول الأرض قبل أن تدخل مدار القمر في يوم عيد الميلاد.