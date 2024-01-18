المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أوغندا

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير في كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

وألقى المرر، كلمة خلال الاجتماع شكر فيها حكومة جمهورية أوغندا الصديقة على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة 2024- 2027، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.

وأكد المرر التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال إن دولة الامارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

كما تطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً على أولويات دولة الامارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية "الفارس الشهم 3" ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة سعيا لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجلس في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023) و2720 (2023).

وفي ما يتعلق بالسودان، قال المرر، إنّ التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.

وتحدث عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" حيث تم اعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي الذي تضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي ستسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث ستجمع القمة القيادات الحكومية وقادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.

كما ستستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

من جانب آخر، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.