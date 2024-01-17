واشنطن تعيد إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت اليوم الأربعاء الحوثيين في اليمن إلى قائمة الجماعات الإرهابية، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وأضاف المسؤولون أن تصنيف الحركة على أنها جماعة إرهابية عالمية يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو اخطف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

وتسببت حملة الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية وأثارت القلق من التضخم وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.