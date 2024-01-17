مقتل 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بالمسيرات استهدف مخيمين بالضفة الغربية

قتل تسعة فلسطينيين ، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة استهدف مخيمين في الضفة الغربية.

وأكد الهلال الأحمر ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة "معا" الفلسطينية ، أن "طواقمه نقلت جثامين أربعة فلسطينيين ، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم ، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم".

ووفق الوكالة ، "منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف" ، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه".

وحسب الوكالة ، قتل خمسة شبان في قصف طائرة اسرائيلية مسيرة، فجر اليوم ، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان".

بدوره ، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مسلسل جرائم القتل اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وآخرها أربعة فلسطينيين في طولكرم، وثلاثة في نابلس، هو حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن أبو ردينة قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقاً، لأن هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد".

وحمّل أبو ردينة، "الإدارة الأميركية مسؤولية تصعيد العدوان على شعبنا وتبعاته، جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح لجرائم الاحتلال والدفاع عنه، داعيا الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الشامل والمجازر البشعة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، إذ ستبقى المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".