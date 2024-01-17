بلينكن يعِد زيلينسكي بمواصلة دعم بلاده

تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.

وقال بلينكن للرئيس الأوكراني لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري «نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعرف بأن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته».

وانضم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سالفيان إلى الاجتماع، وأفاد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة وحلفاءها عازمون على «ضمان هزيمة روسيا وانتصار أوكرانيا».