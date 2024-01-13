حريق ضخم يلتهم مستودعا في روسيا خارج مدينة سان بطرسبرغ

اندلع حريق هائل السبت في مستودع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ونقلت وزارة الطوارئ الروسية أن الحريق اندلع في منطقة تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.

شارك أكثر من 270 عامل طوارئ و57 مركبة إطفاء في إخماد الحريق الذي لم يسبب وقوع أي إصابات، وفقا لرئيس هيئة الإطفاء المحلية.

وأكدت شركة التجزئة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز على تليغرام اندلاع الحريق في أحد مخازن الشركة.

ونقلت وكالة تاس الرسمية أن السبب الأولي للحريق هو عطل في الأسلاك الكهربائية، نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ.